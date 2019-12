Van wantrouwen naar vertrouwen: Arnhem scheldt schulden kwijt

Geld besparen, in plaats van kostenpost

De maatregelen gaan de gemeente geen geld kosten. Louwers denkt zelfs dat de gemeente kan besparen, als er minder mensen zijn met schulden. "Er is een pot met 9 miljoen die we achter de hand houden voor vorderingen die niet worden betaald, die gebruiken we hiervoor."

Verstandig, denkt Gabriella Betonville van het Nibud. "Die schulden kosten de gemeente ook veel geld, door alle kosten die eraan verbonden zijn. De maatschappelijke kosten voor een gezin met problematische schulden zijn ruim een ton in tien jaar tijd", zegt Betonville.

Dat is vaak veel hoger dan het schuldbedrag zelf. "Dan kun je als gemeente beter zeggen: ik ga kwijtschelden, in plaats van incasseren. Dan doorbreek je de cirkel en is de gemeente ook nog eens goedkoper uit."

De gemeente gaat ook met andere schuldeisers in gesprek en gaat langs bij mensen met beginnende betalingsachterstanden. "We hadden dit al veel eerder moeten doen", zegt Louwers. "Met zijn allen kunnen we ervoor zorgen dat we het niet moeilijker maken voor mensen, en dat we voorkomen dat er schulden ontstaan."