Een (klein beetje) kasteelheer: Willy en Hilda kochten aandelen in Frans chateau

Willy en Hilda werden aandeelhouders in Chateau de La Mothe-Chandeniers, gelegen in Les Trois-Moutiers, zo'n 300 kilometer ten zuidwesten van Parijs.

Meer dan 1,5 miljoen euro

"Volgens mij zat Hilda in een magazine of iets dergelijks te bladeren, toen kwam een artikel voorbij van Dartagnans", zegt Willy. "Zij zamelen geld in om Frans erfgoed te kunnen bewaren. Er zijn zo'n 600 kastelen die in verval dreigen te raken, bijvoorbeeld omdat ze geen eigenaar meer hebben."

Op de website keek Willy om welke kastelen het ging en zocht er gewoon een uit. La Mothe-Chandeniers dus. Een romantisch slot, compleet met slotgracht, kantelen en een klokkentoren. Een aandeel in dit kasteel kostte 50 euro, kreeg Willy te horen.

Hij kocht er een aantal van en kreeg daarvoor de formele bevestiging dat hij nu ook chatelaine is, kasteelheer. Soort van dan, want in totaal kochten ruim 18.000 mensen aandelen. Samen legden zij meer dan 1,5 miljoen euro in, waarvan het kasteel in ere zal worden hersteld.

"Het herstel van het kasteel was voor mij de voornaamste reden om aandelen te kopen; ik vind het mooi dat ik daar een bijdrage aan kan leveren", zegt Willy.

In fases verder hersteld

Hij heeft al sinds zijn jeugdjaren een fascinatie voor kastelen. "We reizen veel en altijd als er een kasteel in de buurt is, wil ik dat bezoeken. Vaak is er een museum van gemaakt en kun je naar binnen; soms is het particulier bezit, dan mag je er niet in. Dan maak ik foto's aan de buitenkant."

Inmiddels is hij 62 en net een maand met vervroegd pensioen. "De afgelopen 18 jaar werkte ik bij een intergemeentelijke kredietbank. Ik vond het mooi geweest en gelukkig kunnen we het lijden, dus nu is het tijd voor andere dingen."

Het kasteel in Le Trois-Moutiers, bijvoorbeeld. Aan het begin van het jaar zijn de planten, bomen en struiken verwijderd die La Mothe-Chandeniers de afgelopen jaren in bezit heeft genomen. Archeologen hebben vervolgens grondonderzoek gedaan, om te kijken of er nog iets van waarde ligt, vertelt Willy.

In fases wordt het kasteel nu verder hersteld. Dat is een behoorlijke klus: in de jaren dertig van de vorige eeuw heeft er nog een enorme brand gewoed.