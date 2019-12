Woonlasten fors omhoog: hoeveel stijgen ozb en afvalstofheffing in jouw gemeente?

De gemiddelde woonlasten bedragen 792 euro per huishouden. Wie in Rozendaal (975 euro), Vught (964 euro) of Oostzaan (960 euro) woont is een stuk duurder uit. De woonlasten zijn een stuk lager in Tilburg (597 euro), Hellevoetsluis (574 euro) of Nijkerk (586 euro).

Geld nodig voor tekorten bij jeugdzorg

Als argument voor het verhogen van de belastingen voeren veel gemeenten aan dat ze steeds meer geld nodig hebben om de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit te voeren. Die oplopende kosten, samen met flinke tekorten bij jeugdzorg, worden tegenover VEH vaak genoemd als reden om de ozb te verhogen.