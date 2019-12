Zwitsers slaan munt met Roger Federer: site kan vraag niet aan

Zwitserland slaat munten met daarop tennisgrootheid Roger Federer, maar de vraag was zo groot, dat de site van de Zwitserse munt het niet aan kon. Liefhebbers van tennis en munten kunnen in mei in de herhaling, want dan krijgt de zilveren munt een vervolg met een gouden.

Normaal gesproken worden in Zwitserland alleen herdenkingsmunten geslagen met daarop personen die niet meer onder ons zijn, maar voor nationale trots Federer wordt een uitzondering gemaakt. Federer won maar liefst 20 Grand Slamtitels, waardoor hij in Zwitserland geldt als een levende legende. Zwitsers wilden zo graag de munt kopen, dat de site plat ging. Nu zilver, straks goud De zilveren munt, met een waarde van 20 Zwitserse frank, kost 30 frank. In eerste instantie zouden er 60.000 van worden geslagen, maar dat kan worden verhoogd tot 100.000. Voor degenen die er aan niet genoeg kunnen komen is er een schrale troost: volgend jaar mei is er een herkansing, want dat komt een gouden munt met Federer uit. Locomotief, maanlanding, of ree De link op de site van de Zwitserse munt waar je de zilveren Federer-munten kunt bestellen lag er dinsdagochtend nog steeds uit, wegens 'onderhoudswerkzaamheden'. Wanneer de site weer in de lucht is kun je natuurlijk ook besluiten een herdenkingsmunt te bestellen van de Furkapas, de eerste maanlanding (hierbij waren trouwens geen Zwitsers betrokken), de befaamde locomotief 'Krokodil', een ree, circus Knie of een stoomschip. Mogelijk spreken deze echter minder aan dan Roger Federer, waardoor er makkelijker aan te komen is.