Waarom je elektriciteitsrekening flink stijgt en wat je nog kan verwachten

Hans: "Ik kan het betalen, maar doe het met tegenzin, want ik vind dat de overheid niet efficiënt met haar geld omgaat. Eigenlijk is het een prijsverhoging, en die zou betaald moeten worden door de mensen die de zonneparken aanleggen. Tennet moet zorgen dat het park verbinding met het net krijgt. Als je het aanlegt op een ongunstige locatie, is het aan de aanlegger en niet aan de consument. Maar nu is er een gebrek aan regie. Het zou beter zijn als er vanuit Europa wordt aangeven waar ze die zonneparken willen, bijvoorbeeld in Spanje. Je kunt de kosten dan best doorbelasten, maar niet zoals het nu gaat. Zonneparken kiezen de plek waar de grond goedkoop is, en voor hen is het aantrekkelijk dat de consument dat dan betaalt."

Lydia: "Ik snap het wel, maar ik vind het belachelijk. Het wordt nu zo duur allemaal, de belasting gaat omhoog, vaste lasten worden duurder, ik heb zelf al geïnvesteerd in zonnepanelen en mijn zoon gaat verder studeren. Het wordt steeds lastiger om dat allemaal te betalen. We kunnen het wel, maar ik denk ook aan de minima: voor hen wordt het nu wel heel moeilijk rondkomen."

Dyenne: "Ik vind het goed dat er in groene/duurzame energie wordt geïnvesteerd. Kijk, een prijsverhoging is nooit leuk, maar dit is een goede investering waar ik graag aan meebetaal. Maar ik begrijp dat als je het niet breed hebt, je er van baalt."

Hendrik: "Ik ben er niet blij mee, elke verhoging is wat te veel. Ik kan me redden, maar ik denk ook: Nederland stelt wereldwijd niets voor, we zijn piepklein, dus wat heeft het voor zin? Ik las laatst een artikel over dat er steeds meer steenkolencentrales in China worden geopend. En dan gaan wij heel veel geld uitgeven aan groene energie. Dat kost duizenden miljarden, en dat vind ik veel te veel. Kan dan niet besteed worden aan iets anders?"