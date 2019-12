ASN Bank, RegioBank en SNS: geen negatieve spaarrente in 2020

Volksbank is daarmee de tweede bank van Nederland die dat besloten heeft. ABN Amro besloot in november dat klanten met spaargeld tot een ton geen negatieve spaarrente zouden krijgen.

Geen garanties voor na 2020

In de zomer zinspeelde Volksbank nog op een negatieve rente. De bank kon een negatieve spaarrente niet uitsluiten, zei topman Maurice Oostendorp. Maar in het klantenonderzoek waren de klanten van de bank duidelijk: zij willen er niet aan. En dus houdt Volksbank in ieder geval dit jaar nog even vast aan een positieve rente.

De Volksbank geeft daarmee duidelijk geen garanties voor de toekomst. De bank benadrukt dat het gezond moet blijven en dat de economische omstandigheden onvoorspelbaar zijn. Het is geen besluit voor meerdere jaren.