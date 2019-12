Meer zzp'ers tevreden over inkomen en financiële positie

Beleggen

Bijna de helft van de zelfstandig ondernemers, 45 procent, bouwt pensioen op of heeft dat gedaan in een pensioenfonds via werk in loondienst. De zzp'ers in die groep hebben eerder in loondienst gewerkt, of hebben een baan als werknemer naast hun zzp-werkzaamheden.

Een vrij grote groep spaart of belegt om pensioen op te bouwen. In 2017 was dat nog 37 procent, nu spaart en/of belegt 43 procent. Dat aandeel stijgt bij ondernemers die de financiële situatie van hun bedrijf als goed of zeer goed beoordelen. Van de groep die het als zeer goed beoordeelt spaart of belegt 72 procent.