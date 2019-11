Concurrenten van ABN Amro: negatieve rente blijft een optie

Rabo: geen garanties

Rabobank is 'niet van plan' rente in rekening te brengen voor deze groep spaarders, maar geeft geen garanties. "Negatieve rente is heel onwenselijk, zowel voor klanten als de economie als geheel", zegt woordvoerder Nanne van Nunen. "Ons systeem is niet ingericht op een langdurig negatieve rente."

Toch wil Rabobank niets beloven. "Negatieve rente is een groter economisch vraagstuk. We zijn afhankelijk van allerlei internationale marktontwikkelingen, je kunt rente niet als geïsoleerd vraagstuk bekijken. We zijn het zeker niet van plan, maar voor de lange termijn kunnen we echt geen garantie geven dat het niet gebeurt."