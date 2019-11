Consumentenbond vraagt Hoekstra om snel verbod negatieve spaarrente

Minister Hoekstra zei eerder niet van plan te zijn zo'n verbod in te stellen op negatieve rente. Volgens hem is een verbod niet nodig omdat de banken volgens hem niet van plan zijn negatieve rente te gaan rekenen. Hij wilde een verbod echter ook niet uitsluiten.

Rente nog lager?

De bond vreest dat de rente op spaarrekeningen van consumenten negatief wordt. Nu is de rente al zeer laag, veel banken bieden 0 of 0,02 procent rente.

In feite kost sparen nu ook al geld. Als de spaarrente op ongeveer 0 procent staat, en er is sprake van inflatie, dan wordt het geld op je spaarrekening minder waard. In augustus was er in Nederland sprake van een inflatie van 2,84 procent, in oktober 2,7 procent. Zonder een positieve spaarrente, neemt de waarde van je geld dan met een paar procenten af.