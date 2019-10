Te koop: 'trendy' hokje met 'gaaf balkon' in Utrecht voor ruim 2 ton

Wil je graag in het centrum van Utrecht wonen? Heb je geen claustrofobie? En wil je best een flink geldbedrag op tafel leggen? Dan heeft dit object wellicht je interesse. In de Domstad staat een mini-appartementje van 26 vierkante meter te koop voor 210.000 euro.

Het woninkje op de Nicolaas Beetsstraat wordt door de makelaar enthousiast aangeprijsd als 'trendy 2-kamer appartement (26m2) met een gaaf balkon'. Wat er precies trendy aan is, valt niet te ontdekken op de foto's. De woon- en badkamer zijn eerder sober te noemen. Er is een woonkamer van zo'n 15 vierkante meter, en een slaapkamer van 8 vierkante meter. De badkamer is 2 (!) vierkante meter. De slaapkamer © Ludenhoff Groep Makelaars 8077 euro per vierkante meter Het kleine appartement bevindt zich op de tweede verdieping van een pand uit 1905 in het centrum van Utrecht. Het is 8 minuten lopen naar het Centraal Station. De vraagprijs voor het Madurodamhuisje is 210.000 euro kosten koper. Dat betekent dat de koper 8077 euro per vierkante meter moet aftikken. Het appartementje ligt op de tweede verdieping © Ludenhoff Groep Makelaars