Huurprijzen vrije sector stijgen vooral in middelgrote steden

Grote verschillen in provincies

In de cijfers is te zien dat middelgrote steden winnen aan populariteit. Verder zijn er grote verschillen te zien tussen provincies.

In Zuid-Holland betaalden nieuwe huurders gemiddeld 15,72 euro per vierkante meter per maand, 1,1 procent stijging ten opzichte van een jaar eerder. Noord-Holland is - vooral door de prijzen in Amsterdam - de duurste provincie, met 21,62 euro per vierkante meters.

Friesland is een vreemde eend in de bijt: daar daalden de huurprijzen met tien procent. De vierkantemeterprijs kwam uit op 8,81 euro. Huurprijzen in in Limburg, Gelderland en Zeeland bleven ook een stuk lager, tussen de 11,11 en 12,24 euro.