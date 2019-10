Inspectie: 'Grote risico's aan onderkant arbeidsmarkt'

Meer meldingen van overtredingen

De afgelopen jaren, vooral sinds 2015, krijgt de inspectiedienst vaker meldingen die gaan over mogelijke overtredingen van de arbeidswetten. Dan gaat het vooral om een toename van de mogelijke overtredingen met mensen uit andere landen die hier werken.

Een verklaring hiervoor is de toegenomen krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt in combinatie met een afnemend aanbod van legale arbeidsmigranten uit Oost-Europa, schrijft de inspectie. In de agrarische sector is sprake van grote personeelstekorten tegen de daar geldende beloning. De stijging van het aantal meldingen over mogelijke overtredingen van de Wet minimumloon ligt dan eigenlijk minder voor de hand.

Tweeduizend illegale arbeidskrachten

Tussen 2016 en 2018 zijn er bijna tweeduizend illegale arbeidskrachten aangetroffen door de Inspectie. Het ging voornamelijk om Chinezen die in horecagelegenheden werkten. Andere grote groepen waren Filipijnen en Kroaten, die de Inspectie vooral aantreft in de metaalsector. De grootste groepen daarna zijn Turken en Marokkanen, vooral werkzaam in de detailhandel.