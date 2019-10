Sociaal advocaten in staking tegen lage vergoeding: 'Zo gaat het systeem kapot'

30 procent gratis werk

In betaalde zaken rekent Malewicz een tarief van 245 euro per uur, exclusief wacht- en reistijd. "Voor 18 uur die ik in een politierechtszaak steek ontvang ik 600 euro, terwijl je dan een hoop uren niet schrijft. We hebben uitgerekend dat 30 procent van het werk in de sociale advocatuur gratis wordt gedaan."

Dat is dan niet alleen het werk op zitting, maar er horen ook allerlei andere klussen bij, zegt Boufadiss. "Je hebt contact met het OM, met familie van een cliënt. Soms moet je ook het werk van die persoon bellen. Voor het regelen van alle administratieve zaken met de Raad voor de Rechtsbijstand of het indienen van bezwaarschriften of declaraties ontvang je ook nul euro."

Een onhoudbaar systeem, zegt Malewicz, en daarom is actie nodig. "Als ik alleen maar betaalde zaken zou doen, zou ik dubbel verdienen en de helft werken. Elke ondernemer zou zeggen: waarom doe je dat niet. Maar we moeten niet vergeten wat onze kerntaak is: bijstand verlenen aan mensen die dat nodig hebben."