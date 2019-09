Werkgevers wachten met ontslag oudgedienden, zijn vaak goedkoper uit in januari

Advocaat Bathoorn verwacht dat veel werkgevers de komende maanden ontslagdossiers beter gaan opbouwen, en dan pas in januari naar de rechter stappen. "Vanaf het moment dat de wet wordt ingevoerd, verwachten we een stijging in ontslagprocedures. Het scheelt gewoon veel, dus dan moet je afwegen of je nu start of later."

Van Geffen staat ook werknemers bij, en komt het dan juist van de andere kant tegen. "Wij staan aan alle kanten. Als je een werknemer bijstaat weet je natuurlijk niet wat een werkgever doet, en je vraagt nooit of het wat sneller komt. Maar soms heb je wel een vermoeden, en merk je dat het wat lang duurt."

Wet als pressiemiddel

Daarbij komt dat werkgevers het soms laten vallen in de onderhandeling over een ontslag. "Dan zeggen ze: 'als we nu niet tot een oplossing komen, verandert vanaf 1 januari de zaak, dan gaan vergoedingen naar beneden'. Het wordt wel als pressiemiddel gebruikt."

Van Geffen benadrukt wel dat je ook na 1 januari heus niet zomaar op straat gezet kan worden. Ook dan heeft de werkgever nog goede redenen nodig voor ontslag. Toch verandert er wel een en ander. Waar je als werkgever nu nog een volledig dossier opgebouwd moet hebben op één van de acht formele ontslaggronden, zoals slecht functioneren, verwijtbaar handelen, werkweigering of een verstoorde arbeidsrelatie, is het vanaf januari mogelijk om verschillende gronden te combineren.