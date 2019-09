Proef met hogere hypotheek voor 'duurhuurders' van start

Het is lastig om in cijfers uit te drukken wanneer je in aanmerking komt voor de regeling, vertelt Frank Soede, directeur van BLG Wonen. "We willen eerst weten hoeveel huur je in de afgelopen jaren hebt betaald, dat zegt iets over wat je kan betalen. Daarna willen we weten wat je binnen hebt gekregen en hebt uitgegeven", somt hij op.

Inkomen en uitgaven worden meegerekend

Als dan blijkt dat je meer hebt uitgegeven aan huur dan volgens de budgetnormen aangeraden wordt, maar je prima rond kon komen en zelfs iets overhield, dan is er een kans dat je in aanmerking komt.

"Het gaat erom dat we met maatwerk precies bepalen wat haalbaar is in de portemonnee van mensen. Als je bijvoorbeeld weinig op vakantie gaat, kan je misschien al meer financiering krijgen", zegt hij. "Heb je hoge uitgaven, dan wordt het minder."

Daarbij merkt Soede wel op dat BLG Wonen streng is, ook in de pilot. "Als je juist veel hebt moeten lenen in de afgelopen jaren, dan slinken de kansen. We willen nu juist uitzoeken welke regels wel of niet werken. Dat doen we door gesprekken met hypotheekadviseurs, daarna kijken we of het ons echt meer inzicht levert in de situatie van hypotheekaanvragers."