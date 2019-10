Is jouw auto E10-geschikt? En nog 4 vragen over de nieuwe benzine

Wat is het verschil met Euro 95?

E10 is benzine waar maximaal 10 procent bio-ethanol in zit. De E staat voor bio-ethanol en de 10 voor het maximale percentage bio-ethanol dat is bijgemengd.

Het verschil met Euro 95 is niet heel groot, want in Euro 95 zit ook al een beetje bio-ethanol, zegt Tom Huyskens van BOVAG, de bond van garagehouders. "In de afgelopen 5 jaar is het percentage ethanol in Euro 95 steeds een beetje opgevoerd."

Je kan nu al aan stickers op de pomp zien hoeveel bio-ethanol er in de benzine kan zitten. Bij een E10-sticker zit er tot 10 procent in. Bij een E5-sticker tot 5 procent.