Prinsjesdag: dit zijn de belangrijkste plannen voor 2020

Koopkracht: plus voor middeninkomens

Vooral groepen met een modaal inkomen of meer zien hun koopkracht stijgen. Vanaf een bruto jaarsalaris van 35.000 of meer stijgt de koopkracht met 2 procent of meer. Zit je in de inkomensgroep tot 22.000 euro, dan wordt er een koopkrachtstijging van 1,4 procent verwacht.

Daar moet wel een nuancering bij worden gemaakt. Deze koopkrachtverwachtingen komen van het Centraal Planbureau. En die komen nooit helemaal uit. Ze geven een richting aan, maar vaak komt het nooit helemaal uit. Voor individuen kan de situatie altijd anders uitpakken.