Benzineprijs stijgt komende dagen 'een paar cent per liter'

De gemiddelde Nederlandse automobilist zal niet direct heel veel pijn in de portemonnee voelen, denkt analist Jos Versteeg van InsingerGillissen. De prijs van een volle tank gaat niet met schokkende bedragen omhoog. Het zal gaan om een paar cent per liter.

"Oliemaatschappijen reageren wel altijd razendsnel op deze ontwikkelingen, dus de benzineprijs zal zeker gaan stijgen", zegt Jos Versteeg. De olieprijs is van groot belang voor de benzineprijs, maar in Nederland wordt het effect van de prijsstijging enigszins gedempt.

Belastingen en accijns

Als de grondstofprijs 9 of 10 procent stijgt, zoals nu het geval is, kom je uit op een stijging van ongeveer 3 cent per liter aan de pomp, rekent Versteeg voor. "De verhoging heeft in Nederland een klein effect omdat de hoge belastingen en accijns de prijs dempen."

In de VS is het effect een stuk groter, zegt hij, omdat de belastingen daar lager liggen.

Prijs aan de pomp

De prijs van benzine aan de pomp - nu gemiddeld 1,744 euro per liter, bestaat uit vier verschillende factoren.

BTW: 17 procent

Accijns: 45 procent

Marge: 10 procent

Productie: 28 procent.

Die productiekosten worden bepaald door de inkoopprijs van olie, plus alle kosten om de ruwe olie tot brandstof om te vormen. Als de olieprijs stijgt, zoals nu, is dat het onderdeel van de prijs waar de stijging zit.