Door de hoge inflatie verlies je nu 3,1 procent met sparen

Koopkracht

In augustus was de inflatie in Nederland 2,8 procent en volgens de Europese rekenmethode (waarbij geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning) was dat zelfs 3,1 procent. Daardoor kun je met je geld dus 3,1 procent minder kopen dan een jaar geleden: je koopkracht daalt.

Bij de spaarrente van bijna 0 ga je er dus 3,1 procent op achteruit, laat beurscommentator Hans de Geus in onderstaande grafiek zien, waarin hij de reële rente afbeeldt.