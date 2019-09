Gemiddelde hypotheeksom stijgt, maar hypotheekmarkt krimpt

Omzet gedaald

De hypotheekomzet kwam in het tweede kwartaal uit op 24 miljard euro, ruim 9 procent minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 is de hypotheekmarkt wel weer gegroeid.

Er zijn afgelopen kwartaal bijna 76.000 hypotheken afgesloten. Een derde van hen is oversluiter, 21 procent is starter en 46 procent is een doorstromer op de hypotheekmarkt.