Minder armoede in Nederland, niveau daalt naar voor crisisjaren

De meeste armen wonen, procentueel gezien, in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. In alle drie die gemeenten is het percentage armen hoger dan 10 procent, al is het ook overal met 4 tot 5 procentpunten afgenomen. Het postcodegebied met de meeste armen, 22,5 procent, ligt in Arnhem.

2,2 miljard euro nodig

Het SCP bekeek ook hoeveel een arm huishouden tekort had. De helft van de huishoudens komt meer dan 3000 euro tekort per jaar, de andere helft minder. Om het totale inkomenstekort van arme huishoudens aan te vullen, zou er iets meer dan 2,2 miljard euro nodig zijn.

In 2013 ging het nog om bijna 2,7 miljard euro. De daling van het totale inkomenstekort gaat minder snel dan de daling van het aantal arme personen. Per persoon kwamen mensen in 2017 meer tekort dan in 2013, wat betekent dat vooral mensen met een klein tekort uit de armoede raakten.