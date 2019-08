Ook 'kleine spaarder' moet negatieve rente betalen bij Van Lanschot

Sinds 1 juli betalen klanten van de bank met een saldo van tussen de 2,5 en 5 miljoen euro 0,2 procent rente over hun spaargeld bij de bank, blijkt uit een overzicht op de website.

Voor klanten met meer dan 5 miljoen euro op de spaarrekening, rekende de bank al -0,4 procent rente. Het is onduidelijk sinds wanneer de bank dit doet en waarom, het bedrijf reageerde niet direct op vragen van RTL Z.

Turbulent

De reden voor de stap is wel terug te lezen in het meest recente halfjaarbericht van de bank. Het eerste halfjaar van 2019 was 'turbulent', mede door de 'uitzonderlijk lage marktrente'. De inkomsten uit rente die de bank aan haar klanten rekent, daalden met 6 procent.

En dat viel nog mee, want de bank had al rekening gehouden met minder inkomsten hieruit. Maar, zo waarschuwde Van Lanschot, als de rente verder wordt verlaagd, en de ECB hintte daar onlangs op, dan heeft dat gevolgen.

Van Lanschot is overigens niet de eerste bank die vermogende klanten negatieve rente rekent. Hof-Hoorneman Bankiers, ook een bank die zich richt op vermogende clientèle, rekent al sinds maart 2016 -0,4 procent rente op al het spaargeld boven de 2 miljoen euro.