Corporatie moet oplossingen zoeken voor te heet huurhuis

Gordijnen dicht, ’s avonds de ramen open

Samen met Klaas woont ze in een hoekwoning van de Maria Austriastraat. "Het is hier heel snel te warm. 35 graden komt best vaak voor. Vorig jaar haalden we zelfs een keer de 40. Dat komt doordat de zon bij ons vol op de woning staat."

Willy en Klaas leven in de zomer dan ook praktisch altijd achter dichte gordijnen. "Dat komt omdat we een hoekwoning hebben met veel glas. De zon draait zo dat hij altijd wel ergens op de woning schijnt. We zitten gewoon opgesloten op deze manier. Later in de avond zetten we dan nog wel de ramen open, maar het koelt gewoon niet snel genoeg af terwijl het wel heel snel opwarmt."