Rijtjeshuis van 1,5 miljoen euro is verkocht, makelaar baalt van negatieve reacties

'Dit is nou eenmaal zo'

De makelaar verbaasde zich over de vele reacties die het huis - of meer: de vraagprijs - losmaakte bij mensen. "Waarom maken mensen zich zo druk over iets waar ze niets mee te maken hebben? Zowel ik als collega's van andere kantoren komen dit soort huizen en dit soort prijzen regelmatig tegen. Dat is nou eenmaal zo in dit deel van de stad. Het is een toplocatie in Amsterdam, een internationale hoofdstad."

Volgens de makelaar is er sowieso slechts een klein groepje mensen dat dit kan betalen. Daarom ergerde hij zich aan uitspraken van wethouder Joris Ivens (SP). "Die vond de prijs 'absurd'", zegt de makelaar. "Ik denk dat hij zich beter bezig kan houden met de onderkant van de markt."

Daar liggen de prijzen verhoudingsgewijs namelijk net zo hoog of hoger, stelt de makelaar. "Denk aan appartementen van 30 vierkante meter die voor 3 of 4 ton worden verkocht. Denk aan de mensen die ver onder het miljoen zoeken. Ik zou me als wethouder ook drukker maken over het feit dat ik zo achterloop als het gaat om de vraag naar woningen in Amsterdam."