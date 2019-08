Vanaf 1 januari rijd je voor een prikkie een dure fiets van de zaak: 'Veel interesse'

Een rompslomp. Lease a bike, een bedrijf dat speciaal voor de nieuwe regels een Nederlandse tak heeft opgericht, bereidt zich daarom ook voor op de wet. In Duitsland, waar een fiets via de baas gangbaarder is, heeft het bedrijf al ‘vele duizenden’ fietsen op de weg. "Daar hebben we al expertise opgedaan", zegt woordvoerder David Gribnau. "We staan nu aan de vooravond van introductie in Nederland."

Het bedrijf wil alle type fietsen van alle merken gaan aanbieden. Daarbij beloven ze dat ze al het papierwerk uit handen nemen van de werkgever en dat zaken als verzekering, service en onderhoud worden geregeld.

Interesse groeit

Volgens Gribnau is er al 'veel concrete interesse' vanuit zowel werkgevers als werknemers. "We denken dat als we dichter bij 1 januari komen dit alleen maar zal toenemen en dat werkgevers het ook in het arbeidsvoorwaardenpakket opnemen."

Bij BikeTotaal hebben ze het idee dat veel werkgevers zich er nog niet in hebben verdiept. "Dat was een paar jaar terug ook zo met het Fietsenplan. Medewerkers gaan vragen stellen, daarna gaan bedrijven er eens over nadenken. We denken dat overheden en de grote bedrijven vanaf januari beginnen, en dat het vanaf dan bekendheid krijgt."

"1 januari barst niet opeens de bom waardoor er 100.000 elektrische fietsen op de markt komen", denkt Niels Andela. "Maar het gaat wel lopen. Bedrijven maken veel kosten aan parkeren, kilometers, benzine enzovoorts. De fiets kan het financieel ook aantrekkelijk maken."