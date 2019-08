Ga je isoleren? Je kunt tot 10.000 euro van de overheid krijgen

De subsidieregeling werd in september 2016 ingevoerd, maar in april 2017 werd het subsidieplafond alweer bereikt, waarna de regeling tijdelijk is stopgezet. Tot en met december 2020 is er 84 miljoen euro beschikbaar via de Regeling subsidie energiebesparing eigen huis.

Daarna is er nog een andere subsidiemogelijkheid voor isolatiemaatregelen via de regeling investeringssubsidie duurzame energie.