Hier woont de rijkste man op aarde (en nummer 2 is zijn buurman)

Al die rijkaards willen natuurlijk wel een beetje onbezorgd kunnen wonen. Tien jaar geleden werden, met instemming van de vermogende bevolking, op tal van kruispunten camera's opgehangen.

Iedere auto die de stad in- of uitrijdt wordt daarmee geregistreerd, en als het nummerbord in een database staat van de autoriteiten, krijgt de lokale politie automatisch een seintje.

Rijke bewoners, arme stad

De bewoners van Medina mogen dan bulken van de centen, de gemeente doet dat niet. Sterker nog: in het voorjaar van 2019 maakte het gemeentebestuur van Medina - drieduizend stinkend rijke inwoners sterk - bekend dat het geld in kas zo goed als op is.

Dat komt door de onroerendgoedbelasting in de staat Washington. Die is iets minder dan 8 dollar per 1000 dollar aan huiswaarde. En in Medina gaat hiervan maar een klein gedeelte (zo'n 63 cent per 1000 dollar) naar de gemeente.

Belastingverhoging, anders tekorten

Een voorbeeld. Het duurste huis in Medina is 131 miljoen dollar. De onroerendgoedbelasting levert ruim 1 miljoen op. Hiervan gaat ruim 83 duizend dollar naar de gemeente. Geen onbeduidend bedrag, maar omdat het gros van de huizen een waarde heeft van onder de vijf miljoen dollar, komt het totale bedrag dat Medina in 2019 binnenhaalt aan onroerendgoedbelasting neer op 2,8 miljoen dollar. En dat is niet genoeg om de openbare voorzieningen in Medina draaiende te houden.

De stad hoopt in november 2019 de belastingen te verhogen met twintig cent per duizend dollar. Anders kijkt de stad in 2020 aan tegen een tekort van een half miljoen. En vijf jaar later zal dat gegroeid zijn tot 3,3 miljoen dollar.

De gemiddelde inwoner van Evergreen Point Road zal het allemaal een zorg zijn. Bezos, Gates en hun buren zagen hun inkomen vorig jaar groeien met zo'n 23 procent. We zijn benieuwd hoe de buurtbarbecue eraan toegaat.