Wie cashloos leeft kan korting krijgen op zijn betaalrekening bij ING

De korting gaat in vanaf 1 oktober. De bank wijst haar klanten nu op die mogelijkheid, bevestigt een woordvoerder van ING na berichtgeving van de Volkskrant.

Cashloos

Geldautomaten worden steeds minder vaak gebruikt. Nederlanders betalen het vaakst met hun pinpas of credit card, vergeleken met andere landen in de eurozone. Waar in Zuid-Europa nog rond de 80 procent van de betalingen met 'echt geld' gedaan wordt, is dat in Nederland nog maar bij ongeveer de helft van alle transacties het geval.

De andere grote banken, ABN Amro en Rabobank, overwegen volgens de Volkskrant een soortgelijke korting, maar hebben nog geen beslissing genomen.