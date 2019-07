Werknemers, pas op! De baas maakt vaak fouten met je vakantiegeld

Vakantietoeslag over overwerk

"Dat betekent simpel gezegd dat de werkgever vanaf 2018 ook vakantietoeslag is verschuldigd over overwerk of toeslaguren", legt Daan Naus van Timeflex uit. "We zien veel salarisspecificaties waarbij dat niet is meegenomen."

Volgens Naus is het een blinde vlek voor werkgevers. Tenzij je werkt onder een cao met een uitzondering, wordt er per maand 8 procent van het brutoloon gereserveerd voor de vakantietoeslag. Ook over overuren of toeslaguren moet dit gereserveerd en later uitbetaald worden. Vroeger was dat anders, en hoefde dat juist niet.