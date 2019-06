Tank van je auto niet helemaal volgooien met warm weer? 'Fabeltje'

Temperatuurverschil

Hij legt uit dat het in principe klopt dat brandstof uitzet als het warmer wordt. Volgens de Duitse autoclub wordt brandstof opgeslagen bij 5 tot 10 graden en als het dan buiten 30 graden is, warmt de brandstof snel op. Bij een temperatuurverschil van 20 graden zet de benzine of diesel met 2 procent uit. Als je een tank van 50 liter hebt, komt dat overeen met een liter extra volume.

Daar hoef je niet bang voor te zijn in Nederland, stelt de Bovag-woordvoerder. "Ten eerste is de opslagtemperatuur in Nederland hoger", zegt hij. "In Nederland is wettelijk vastgelegd dat benzine en diesel worden vervoerd en opgeslagen bij 15 graden. Dit om te voorkomen dat de vloeistof te veel krimpt of uitzet."