Betalen we straks allemaal met Facebook's cryptomunt Libra?

Laagdrempelig internationaal handelen

Blockchain-ontwikkelaar Robert Reinder Nederhoed vindt de Facebook-munt 'in zekere zin een positieve ontwikkeling'. "Bitcoin had geen gebruikers, maar was wel een goede munt. Met zijn eigen cryptomunt koppelt Facebook eigenlijk bestaande valuta aan de miljoenen gebruikers die ze al hebben. Zo kun je heel laagdrempelig internationaal handelen."

"Internationaal geld overmaken is vrij duur", benadrukt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen. Hij denkt daarom dat er best een kans is dat de Facebookmunt aanslaat. Maar privacy blijft een gevoelig thema. "Facebook is niet bepaald positief in het nieuws wat dat betreft."

Stabiele munt

Versteeg vindt de Libra eigenlijk niet te vergelijken met bitcoin. "Het nadeel van bitcoin was dat het geen betaalmiddel was, maar een speculatiemiddel. Bitcoin ging alle kanten op."

Dat Libra meer stabiel is, is dus positief. Versteeg vergelijkt Libra met de Chinese app Wechat. "Met die app kun je chatten, geld overmaken en overal in China betalen. Van fysieke restaurants tot webshops. Maar ik vraag me af of het in Nederland zo hard zal gaan. We zijn al vrij verwend, met een goed betaalsysteem en apps zoals Tikkie", zegt hij.

Maar ook hij concludeert: "Alles draait om gemak en snelheid. Als blijkt dat deze app heel toegankelijk is en je met één druk op de knop kunt betalen via Whatsapp, kan het best eens iets worden."