Funda zoekt gemeente om rijtjeswoning met kasteelgevoel te bouwen

"Je hebt dromen en realiteit", zegt Maaike Arns van Van Wijnen daarover. Van Wijnen werkt samen met architecten Dingeman Deijs en Heren 5, Funda en Nieuw Wonen Nederland aan het Funda Huis.

"We zien dat het grootste deel van de Nederlanders uiteindelijk in een rijtjeswoning gaat wonen. Dus willen we zorgen dat die het gevoel van een kasteel of boerderij krijgt", zegt Arns. Een van de keuzes die er gemaakt is, is om de woonkamer veel groter en hoger te maken, terwijl de slaapkamers juist kleiner en praktischer worden.