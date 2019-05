Duitse oldtimers betere belegging dan aandelen

BMW 507 de winnaar

Tussen 2005 en begin dit jaar steeg de Oldtimerindex met maar liefst 454 procent. Dat is aanzienlijk meer dan de de Duits DAX aandelenindex, die met 'slechts' 148 procent groeide. De Nederlandse AEX-index ging met een vergelijkbaar percentage omhoog.

Je had het afgelopen anderhalf decennium het best een BMW 507, die tot 1959 in productie was, kunnen hebben. De waarde daarvan vernegenvoudigde ruimschoots tot maar liefst 1,7 miljoen euro.

Ook de Porsche 911 Coupé uit de jaren 1964 tot en met 1967 deed het prima met een toename van 741 procent.