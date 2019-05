APG dicht de loonkloof: salaris van 125 vrouwen omhoog

"Als je zo'n onverklaarbaar verschil constateert door heel zorgvuldig onderzoek te doen en je hebt de vergelijking zo eerlijk mogelijk gemaakt: dan vind ik dat je het op moet lossen", vertelt directeur human resources Marloes Sengers tegen RTL Z.

125 vrouwen gaan er op vooruit vanaf volgende maand; enkele vrouwen krijgen zelfs tot 10 procent extra salaris. Vakbond CNV juicht de beslissing van APG toe en hoopt dat andere bedrijven zullen volgen.

Eerste bedrijf

APG is het eerste bedrijf in Nederland dat de salarissen op deze manier gelijk trekt. Verzekeraar Aegon en telecombedrijf KPN maakten al wel afspraken met vakbonden over onderzoek naar eventuele beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Volgens Aegon bleek er uiteindelijk geen loonkloof te zijn. Bij KPN moeten vakbondsleden moeten nog met de cao instemmen.

In heel Nederland nemen verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen af, maar is de loonkloof nog niet verdwenen. De meest recente cijfers van het CBS laten zien dat mannen in het bedrijfsleven 7 procent meer verdienen. Bij de overheid is dat 5 procent.