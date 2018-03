Oude Oostblok-trucks ongestraft langs camera's milieuzones

Verontwaardiging in de Nederlandse transportwereld: de camera's van milieuzones controleren alleen Nederlandse trucks, waardoor oude, vervuilende, Oost-Europese vrachtwagens ongestraft kunnen doorrijden.

Het probleem speelt niet alleen in de steden, maar ook in het Rotterdamse havengebied waar de Maasvlakte een milieuzone is. Nederlandse transportondernemers moeten daar met lede ogen toekijken dat zij hebben moeten investeren in nieuwe, schonere trucks om in de Rotterdamse haven te mogen werken en hun concurrenten uit het Oostblok niet.

"Wij hebben in twee jaar tijd alles vervangen en vanaf het moment dat de milieuzone kwam gepleit dat de eisen gelijk moeten zijn", vertelt Marco Post, directeur van familiebedrijf H.N. Post & Zonen uit Pijnacker, dat met zestig vrachtwagens containers vervoert.

Registratieplicht

Vrachtwagens die de Maasvlakte op willen, moeten zich registeren, doen ze dat niet, dan staat daar een boete op van 2.250 euro voor het bedrijf, 340 euro voor de chauffeur. Het probleem is dat de buitenlandse registratiesystemen niet gekoppeld zijn aan het Nederlandse systeem, legt hij uit.

En daardoor 'zien' de camera's op de Maasvlakte niet of een vrachtwagen geregistreerd is of niet. En dus is het mogelijk voor vieze, oude vrachtwagens uit het buitenland om ongeregistreerd de Maasvlakte op te rijden.

Overtreders worden alleen gepakt bij controles door de politie. Dat gebeurt volgens Post, ook voorzitter van de Alliantie Zeecontainer Vervoerders (AZC), maar een keer per maand.

'Oneerlijke concurrentie'

Vrachtwagens die ouder zijn dan 7 jaar, voor 2013 zijn gebouwd of géén EuroVI-motor hebben, kunnen wel een uitzondering aanvragen om toch het Maasvlaktegebied in te gaan. Wie zonder ontheffing in het gebied rond rijdt, krijgt 90 euro boete.

"Alweer oneerlijke concurrentie", vindt ook Anton van der Perk. Hij is eigenaar van een transportbedrijf en ook bestuurslid van belangenorganisatie Vetron die het probleem aanhangig maakt. Transport Logistiek Nederland (TLN) en verschillende gemeenten hebben al aan de bel getrokken bij de Tweede Kamer en in Brussel.

"De oplossing is een Europese regeling. Er zijn wel boeteverdragen met Duitsland en België, maar niet met Oost-Europese landen", zegt Post.

'Niet de bedoeling'

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Waterstaat en Infrastructuur, VVD) belooft de kwestie aan te kaarten bij haar Europese collega's. "We zullen in overleg moeten met de landen waar die vrachtwagens vandaan komen." Een optie is om in Europees verband uitstootgegevens uit te wisselen, zodat oude en vervuilende trucks kunnen worden geweerd.

Dat er nu verschil is, 'is zeker niet de bedoeling', zegt Van Nieuwenhuizen. "Je hebt die zones niet voor niets. Dan kan het niet zo zijn dat Nederlanders netjes aan de regels moeten voldoen, en dat de rest er met allerlei vieze wagens wel gewoon in rijdt."