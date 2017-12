Oud-NS-topman Huges vrijgesproken van fraude bij aanbesteding Limburgs ov

De voormalig topman van NS, Timo Huges, hoeft niet de cel in vanwege de frauduleus verlopen aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. De rechtbank in Den Bosch heeft hem vrijgesproken. Ook de vijf andere managers gaan vrijuit, net als de NS zelf.

De vrijspraak is een fikse tegenslag voor het Openbaar Ministerie, dat had een jaar cel geëist tegen Huges. Tegen het bedrijf had het OM een boete van 3 miljoen euro geëist vanwege 'vals spel'. Tegen twee andere managers had het OM celstraffen van tien en acht maanden geëist.

Tegen twee bestuurders had justitie taakstraffen van 200 uur en boetes van 40.000 en 50.000 euro geëist, tegen een betrokken adviseur een taakstraf van 140 uur en 20.000 euro. Het OM had alle betrokkenen aangeklaagd vanwege valsheid in geschrifte, omkoping en het lekken van bedrijfsgeheimen.

Aanbestedingsfraude

De zaak draait om fraude bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. De NS nam via een schijnconstructie een oud-topman van concurrent Veolia in dienst bij dochterbedrijf Abellio. Dankzij informatie die hij doorspeelde, kon een ander NS-dochterbedrijf, Qbuzz, de aanbesteding binnenslepen.

De NS kreeg al een boete voor zijn rol in de aanbesteding in Limburg van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt. Die gaf het bedrijf vanwege misbruik van de marktpositie een boete van 41 miljoen euro.

Rechtbank veegt bewijs van tafel

De rechtbank geeft meerdere redenen voor de vrijspraak voor de managers en de NS. De constructie om de manager van Veolia via een extern bedrijf in te huren was volgens de rechtbank weliswaar mogelijk onrechtmatig, maar niet strafbaar.

Afspraken maken om concurrentiebeding te omzeilen, 'kán strafbaar zijn' als het de bedoeling is om anderen zoals bijvoorbeeld Veolia te misleiden. "Maar dat is hier niet aangetoond", maakt de rechtbank het bewijs van het OM met de grond gelijk.

Daarnaast heeft het OM volgens de rechtbank geen bewijs geleverd dat de directeur die overstapte van Veolia naar Abellio bedrijfsgeheimen van zijn oude werkgever heeft gelekt. En zelfs als hij dit al heeft gedaan, dan is er geen bewijs dat dit te maken had met het aanbod van NS om voor hen te komen werken, aldus de rechtbank.

OM in beroep

Het OM laat in een reactie aan RTL Z weten dat het in beroep gaat. Of dat in alle zaken is, blijft nog even onduidelijk. "We gaan het vonnis bestuderen om te bezien op welke punten en in welke zaken", laat een woordvoerder weten.