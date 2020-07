De nieuwe zelfwoonplicht is een symbolische maatregel

Beleggers staan volop in de belangstelling als het gaat over de huidige oververhitte woningmarkt. Prins Bernhard Junior is als pandjesprins, met honderden woningen in bezit, symbool komen te staan voor het profiteren van de woningnood over de rug van anderen.

Het is woningnood als verdienmodel voor de bezittende klasse.

De afgelopen jaren is de activiteit van beleggers in allerlei soorten en maten fors toegenomen. Ze kopen meer en meer woningen op, vooral in onze grote steden en studentensteden. Vastgoed is een uitstekende plek om vermogen te stallen en te laten renderen, zeker met het oog op de aanhoudend lage rentestanden en de grote vraag naar woonruimte.

Dat blijft niet zonder gevolgen. Met hun kapitaal zouden die beleggers vervolgens de woningprijzen opdrijven, en vooral jonge starters kansloos laten in hun zoektocht naar een eerste koopwoning. Voor diezelfde woningen – doorgaans krap bemeten stadsappartementjes – kunnen zij dankzij jarenlang beleid van liberalisering en deregulering vervolgens woekertarieven rekenen in de vrije huursector.

De vermeende ontwrichtende rol van vastgoedcowboys, huisjesmelkers en andere speculanten is veel stadsbestuurders en politici daarom een doorn in het oog. Zij zien de beleggers liever vandaag dan morgen vertrekken, en ze zijn op zoek naar maatregelen om dit te bewerkstelligen.

Wil je dit inderdaad doen, dan zijn er in de meest algemene zin twee beleidslijnen denkbaar: enerzijds kun je beleggers simpelweg verbieden woningen op te kopen, anderzijds kun je hen ontmoedigen door woningmarktbeleggingen minder aantrekkelijk te maken.

De gemeente Amsterdam komt in haar zoektocht uit bij een maatregel die duidelijk tot de eerste categorie behoort: een zelfwoonplicht voor nieuwbouwwoningen. Simpel gezegd betekent dat, uitzonderingen daargelaten, dat je alleen een nieuwbouwwoning mag kopen als je er ook daadwerkelijk zelf gaat wonen. Het is niet toegestaan de woning na aankoop direct voor een hoge prijs in de verhuur te gooien.