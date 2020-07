Geef geen geld uit als het niet bijzonder is

Laten we afspreken de komende maanden eens wat minder te kopen en daar tegelijkertijd juist wat meer voor te betalen. Door even heel on-Nederlands niet op zoek te gaan naar de koopjes. En je juist te laten betoveren door het bijzondere. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar je geeft zo winkeliers ook een coronaduwtje in de rug.

Koop bijvoorbeeld te dure kop koffie bij Starbucks en een borrel in een echt goede cocktailbar waarbij je maar even niet op de prijs moet letten. Of koop een tuinset die normaal net even te luxe zou zijn, maar waarmee je wel ervaringen hebt die je net als vakanties het liefst met iedereen om je heen zou delen.

Minder = meer, als je je beperkt tot een paar aankopen waarvoor je veel meer betaalt. Nu we noodgedwongen wat meer thuis hebben gezeten, is goed doorgedrongen hoe we op de automatische piloot vooral zinloze aanbiedingsaankopen deden. Aankopen die we helemaal niet nodig hadden, en waar je nooit echt gelukkig van werd.

Dat is ook niet zo gek, als je steeds zoekt naar het goedkoopste product in plaats van een zorgeloze dienstverlening. En wil je je brein eens echt goed verwennen? Laat je dan verwonderen met een ervaring. Door een restaurant waar ze aan tafel de Scroppino op traditionele wijze komen bereiden. En in een kledingzaak waar ze nog letterlijk de maat nemen voordat ze voor je aan de slag gaan.