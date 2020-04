'Ik wil mijn oude leven terug', de gedachte waar je niks aan hebt

In 2010 vond in de Golf van Mexico een ontploffing plaats op het boorplatform Deepwater Horizon. Tijdens de reddingswerkzaamheden brak uiteindelijk ook nog de boorstang. Miljoenen liters olie verspreidden zich daarop in de oceaan wat leidde tot een ongekende milieuramp.

Op dat moment waren alle ogen gericht op de toenmalige ceo van BP en daarmee hoofdverantwoordelijk voor de catastrofe, Tony Hayward. Hoe reageerde hij als leider?

'I want my life back'

Hij sprak niet over de ernst van de milieu-impact noch over een plan om de ramp aan te pakken. Sterker nog, hij maakte zichzelf per direct de meeste gehate Engelsman in Amerika door te zeggen: "I want my life back". Dat is uiteindelijk ook gelukt. Mede dankzij zijn legendarische opmerking is hij niet veel later ontslagen.

Klagen over het heden en terugverlangen naar het verleden is menseigen. Zeker in de huidige situatie wordt er nu al met weemoed terugverlangd naar de tijd voor 2020. Maar 'vroeger was alles beter' is misschien wel de meest onproductieve uitspraak die er is. Het wordt namelijk nooit meer vroeger. Je blijven verzetten tegen de toekomst is net zo onzinnig. Hoe lastig de huidige situatie ook is.

Het leven is veranderd

Het 'normale' leven zal de komende tijd nog flinke impact ondervinden van het coronavirus en de gevolgen ervan. Legio businessmodellen zullen opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden. Wat de beste manier is om je aan de huidige situatie aan te passen zal per branche, per situatie verschillend zijn.

Er is ook geen enkele garantie dat een oplossing die nu werkt, straks ook nog opgaat. Je zal dus meer dan ooit weer echt moeten gaan ondernemen en inzetten op innovatie. Nieuwe dingen uitproberen. En niet alleen nu, maar continu.

Een fenomenaal stukje techniek

Toen ik nog bij Google werkte was dus ook het mantra: Launch and iterate (vrij vertaald: lanceer en verbeter) en dat heeft ze geen windeieren gelegd. Denk aan de zelfrijdende auto's en producten als Google Maps en Gmail. Maar ook minder succesvolle innovaties als de Google Glass. Een fenomenaal stukje techniek, waar niemand echt op zat te wachten. Maar innovatief was het zeker.

Wat dat betreft waren de innovatiesessies de mooiste trainingen om te geven binnen Google. Samen met de klant nieuwe businessmodellen en strategieën ontwikkelen. Dat doe ik vandaag de dag nog steeds, alleen dan op het gebied van vitaliteit binnen de organisatie. Ook daar moeten legio bedrijven innoveren en aanpassen, omdat ze anders over een paar jaar weer alle medewerkers thuis op de bank hebben zitten. Alleen dan met een burn-out.

Blijven innoveren is essentieel

Dat er bedrijven om zullen vallen de komende tijd is uiteraard verschrikkelijk. Toch zullen daar ook weer andere bedrijven voor terugkomen die inspelen op wat er in de maatschappij gebeurt. Als je niet in staat bent om daarin mee te bewegen verdwijnt je business mogelijk net zo snel als Kodak destijds bij de introductie van de digitale camera (nota bene hun eigen uitvinding).

Ook Martijn Aslander en Erwin Witteveen beamen dat in hun boek Nooit af. Je zal jezelf en je business continue moeten innoveren en blijven heruitvinden, want zo stellen de schrijvers; door de snelheid van de ontwikkelingen is je product of dienst alweer verouderd zodra het op de markt komt en zodoende nooit af.

Gelukkig zijn we er in Nederland trots op dat we zo'n innovatief land zijn, maar dat zullen we nu dan ook met zijn allen echt moeten bewijzen. Zoals Charles Darwin stelde: het is niet de sterkste van een soort die overleeft, ook niet de intelligentste. Wel degene die zich het beste aan veranderingen kan aanpassen.