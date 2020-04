Met deze tip houd je werk en privé gescheiden in coronatijd

Fijn he, dat je zo 'lekker flexibel' je eigen tijd kunt indelen als je thuiswerkt vanwege Corona. Nou, toen ik zelf zo'n drie jaar geleden net begon met thuiswerken, leidde het eigenlijk vooral tot de volgende situatie: ik was 12 of 13 uur per dag 'half' aan het werk en half privé dingen aan het doen. Daardoor is het veel moeilijker om echt productief te werken, maar ook om echt tot rust te komen. Tijd voor een tip om daar een eind aan te maken.

Mijn thuiswerk-lifehack: bedenk een opstart- en afsluitritueel van je werkdag. Een paar kleine handelingen die je elke dag doet, om het begin en einde van de werktijd te markeren. Dat klinkt misschien wat zweverig, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Het kan ook zijn: ‘Ik pak een kop koffie en neem een half uur om de mail bij te werken’. Als het maar iets is wat je bewust doet als ‘beginpunt’ van de werkdag.

Ik snap dat je misschien niet meteen staat te springen om een 'ritueel' voor jezelf uit te werken. Ik dacht ook altijd dat het ging over om half 6 's morgens een uur sporten of mediteren. Maar zo’n ritueel moet je ontwerpen vanuit hoe jij je wil voelen in de ochtend of aan het begin van je werkdag. Ontspannen (mediteren, lezen, rustig ontbijten)? Vol energie voor de dag (sporten of wandelen)? In control (een dagplanning maken)? Stem daar je activiteiten op af. Of check deze uitgebreide lijst met suggesties eens voor inspiratie.

Mijn opstartritueel voor de werkdag ziet er bijvoorbeeld zo uit.

Ik bepaal mijn Drie Grote to do's voor die dag

Ik bekijk kort mijn doelen voor de lopende maand en het lopende kwartaal (om te voorkomen dat ik me te veel laat meeslepen door de waan van de dag)

Ik plan mijn pauzes voor die dag in (zodat duidelijk is wanneer ik wel en niet aan het werk ben)

En ook voor het einde van de werkdag heb ik zo’n ‘ritueeltje’:

Ik doe een mindsweep: Ik loop al mijn to do’s, mails en appjes die nog ‘open staan’ van die dag na. Wat ik binnen twee minuten kan beantwoorden of afhandelen doe ik, de rest plan ik in om op een ander moment te doen. Zo blijf je niet doormalen over losse eindjes na je werkdag.

Ik ruim m’n werkplek op. Dat wil zeggen: alle tabbladen dicht, papieren en notitieboekjes aan de kant, laptop dicht, koffiekoppen naar de keuken. Zo zet je een duidelijke punt achter het ‘werk-deel’ en kun je de volgende dag ook weer met een schone lei beginnen.

Ik doe een korte ‘debrief’. Vaak is dat: één ding benoemen wat goed ging vandaag en één ding wat niet zo goed ging. Wat was mijn aandeel in allebei? Zo sluit je zelf de ‘verhalen’ van wat er die dag gebeurd is af, en denk je er daarna minder over na.

Als je een ochtendritueel nog wat te veel van het goede vindt, zou ik je aanraden om in ieder geval de 'mindsweep' aan het einde van de dag eens te proberen. Dat was ook mijn eerste stap en gaf me al veel rust. Succes!