Hoe Hema wel gered kan worden

Grote problemen vragen om grootse hulp. Opvallend genoeg zijn het juist de zwakkere schouders die je daar het beste voor kunt aanspreken, ook als retailer. De grote jongens, de mensen met de dikke portemonnee, zijn niet zo vatbaar voor verbondenheid.

Neem Hema. Die heeft het lastig, net als veel andere retailers en met name de lokale zelfstandigen. Zij kunnen het hoofd nog nauwelijks boven water houden, omdat de winkelstraten leeg blijven. En omdat ze hun aanbod niet altijd zomaar online kunnen aanbieden.

Maar er is hoop: er is ontzettend veel ongebruikte hulp beschikbaar is, als je die op de juiste manier weet aan te spreken. En dan niet via de Jort Kelders en de gefortuneerde elite, maar met de blik op de zwakkere schouders die zoals altijd graag een beetje meer sociaal gewicht dragen.

Het is die groep die graag een ander helpt. Zoals ze dat altijd al doen, iets dat ook in 2018 al duidelijk werd. Toen bleek uit onderzoek dat veel meer lager opgeleiden wekelijks voor een ander klaarstaan dan hoger opgeleiden. Omdat ze dat 'gewoon doen', zoals ze zelf verklaarden. Maar, waar ook een belangrijke psychologische reden voor is.

Natuurlijk zijn er superrijken die doneren om hun eigen redenen. Toch zijn het de zwakste schouders die hier massaal mee aan de slag gaan. Dat doen ze voor de verbondenheid die ze daardoor ervaren. Door iets voor een ander te doen, bouwen ze aan hun sociale relaties. Zodat ze (het gevoel hebben) daar ook zelf op kunnen vertrouwen, als hen een keer iets overkomt.

Ze bouwen dus een soort sociaal vangnet op, omdat ze onbewust weten dat ze dit zelf misschien ooit nodig zullen hebben (pdf). Ze maken bijvoorbeeld meer tijd vrij voor een ander. Of geven de maaltijdbezorger een extra fooi(tje) als die ondanks de coronacrisis helemaal tot bij ze aan de deur komt. Het is een bijdrage aan de sociale verbondenheid, die voor hen veel belangrijker is dan voor hoger opgeleiden met de schaapjes op het droge.

Voor de welgestelden is die sociale verbondenheid veel minder belangrijk. Zij vertrouwen meer op hun eigen middelen, en hebben daar anderen in veel mindere mate voor nodig. Daarmee is de kans een stuk kleiner is dat zij lokale zelfstandigen in grote getale te hulp schieten. Laat staan de Hema en andere grotere retailers die nog veel verder van ze afstaan.

Grote retailers zullen de verbondenheid moeten zoeken vanuit de shopmanagers en bedrijfsleiders, in hun directe omgeving. Bij de mensen die op zoek zijn naar die verbondenheid, door altijd al de mensen om hen heen te helpen.

Die retailers hebben die hulp misschien wel extra hard nodig, want zij hebben een achterstand op veel lokale zelfstandigen. Velen van die laatste groep hebben zich precies op de goede groep gericht en krijgen dus al hulp. Met de waardebonnen van #helpdehoreca bijvoorbeeld. Of steun voor lokale winkels in Groningen, Haarlem en Amsterdam die de handen ineen slaan.

Daar zijn het de zwakste schouders zijn die ons redden. Die samen eigenlijk de sterksten zijn.