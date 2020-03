4 redenen waarom we geen afstand houden

Sommige mensen hebben in deze coronacrisis grote moeite hebben met het afstand houden.

Waarom vinden we die social distancing zo moeilijk? Psychologisch zijn er duidelijke redenen voor ons gedrag.

1. 'Mij overkomt dat niet'

"Anderen moeten goed oppassen, maar mij overkomt dat niet", hoor je sommigen denken. Het is de optimism bias, waardoor we ons ten opzichte van anderen net iets sterker, slimmer en minder vatbaar voelen. En hoe meer mensen dat denken, hoe meer we in groepen bij elkaar blijven komen. Met name jongeren lijken het idee te hebben dat het bij hen zo'n vaart niet zal lopen.

Wat het lastig maakt? Zelfs als je op bewust niveau communiceert dat we onszelf overschatten, zullen mensen zich daardoor niet zomaar anders door gedragen. Die overschatting ervaren we onbewust, dus daar verander je met bewuste communicatie niets aan. Zo'n situatie verandert pas als we bijvoorbeeld in onze directe omgeving met corona te maken krijgen. Waarmee het ineens geen 'ver van mijn bed'-show meer is.

2. Het lijkt nog op de normale wereld

Ondanks de maatregelen kunnen we gelukkig nog boodschappen blijven doen. En door het park lopen, uitwaaien aan het strand en zelfs sommige winkels bezoeken. Dat is aan de ene kant fijn, maar het is ook een vlucht terug naar de wereld die we kennen. Waardoor we even vergeten met welke crisis we te maken hebben.

Na een paar minuten in de supermarkt wanen we ons weer even in de normale wereld, waardoor onze alertheid verslapt. En we weer dicht naast elkaar staan, soms zonder dat we dat door hebben. Pas als we in supermarkten steeds borden met waarschuwingen zien blijven we ons daaraan houden. Of als we anderen met mondkapjes zien winkelen, waardoor we weten dat we nog even niet terug kunnen naar die normale wereld.