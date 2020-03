Waarom je je bestelde pakketje niet terug moet sturen

"Voor 23:59 uur besteld? Morgen gratis in huis!"

Geweldig geregeld, toch?

Ik begin me steeds meer te ergeren aan de manier waarop we massaal pakketjes bestellen. En weer klakkeloos retourneren, vaak nadat de bezorger meerdere keren langskwam omdat we niet eens thuis waren. Omdat het kan, omdat het niets kost en omdat we geen idee hebben van de wereld die erachter schuilgaat.

GroenLinks en het CDA pleitten er onlangs voor om voortaan een dagje langer op onze bestelling te wachten en daarmee onnodig nachtwerk te voorkomen. Geen oplossing met een werkelijke kans van slagen natuurlijk, maar een teken aan de wand dat meer mensen mijn ergernis delen.

Niemand wil een onnodige dag extra wachten op z'n pakketje, nog los van webshops die daar natuurlijk een slimme uitzondering op vinden. Maar, we kunnen er op een andere manier wel voor zorgen dat we minder met de bestellingen heen en weer laten rijden. Iets waar we bovendien zelf gelukkiger van worden; het is een win-win-situatie waar zowel jijzelf als de wereld om je heen iets aan heeft.

Want hoe zonde is het eigenlijk om dat wat je bestelde meteen weer terug te sturen? Als het tegenvalt of als je een deel van je bestelling toch al niet wilde hebben. We hebben het onszelf ontzettend makkelijk gemaakt, maar gaan daarmee voorbij aan al het moois dat we met dat pakket zouden kunnen doen.

Dat pakketje dat je niet wilt hebben biedt namelijk een geweldige kans op geluk, door er iemand anders blij mee te maken. Onderzoek wijst keer op keer uit dat we gelukkiger worden van dat wat we aan anderen besteden in plaats van aan onszelf. Het creëert verbondenheid en beloont ons met het gevoel dat we iets goeds doen. Je wordt er ontzettend blij van, net als de ander die een onverwacht cadeau van je ontvangt.

Dus valt je bestelling tegen? Of voegde je iets kleins toe om aan het minimale bedrag voor gratis verzending te komen? Stuur het niet zomaar weer terug, maar grijp de kans om er gelukkiger van te worden. Door er iemand anders blij mee te maken. Gewoon zomaar.

Dat is niet zomaar win-win, het is zelfs een win-win-win. Je wordt er zelf ontzettend blij van en denk maar eens aan die glimlach op het gezicht van die ander die je er mee verrast. Je ontlast de pakketbranche en daarmee zelfs het bredere milieu, omdat er een pakketje minder terug hoeft naar het depot en uiteindelijk naar de verzender.

En als we uiteindelijk kritischer zouden zijn op wat we bestellen of daar de werkelijke kosten voor zouden betalen zou dat helemaal geweldig zijn. Maar helaas lijkt me dat onrealistisch, dus als we voortaan anderen blij maken met wat we anders terug zouden sturen zou dat al behoorlijk schelen in de ergernis.

En heb je dan toch weer wat besteld? Maak daar zaterdag 7 maart dan in ieder geval een feestje van als die hardwerkende pakketbezorger aan de deur staat (zie ook: #pakketaan). Geef ‘m iets leuks, omdat je daar - net als hij - weer heel erg blij van zal worden.