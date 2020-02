Waar blijft onze minister van Wonen?

Aan het eind van de regeerperiode van Rutte II was Stef Blok in een opperbeste stemming. Als minister van Wonen had hij een aantal rigoureuze maatregelen ingevoerd, waaronder de veel besproken verhuurderheffing, waarmee hij de woningmarkt voor eens en voor altijd had gefikst. Een opvolger op zijn positie zou niet langer nodig zijn: vanaf nu zou de markt het allemaal wel kunnen oplossen. Blok jubelde: "Ik ben de eerste VVD'er die een heel ministerie heeft doen verdwijnen!"

Dat was in 2017. Ook toen al was overduidelijk dat er van alles mis was op de woningmarkt, maar sindsdien hebben de problemen zich alleen maar opgestapeld. De woningmarkt schiet op alle fronten tekort, en het idee van een wooncrisis of woningnood wordt inmiddels breed gedragen.

Terwijl het woningtekort oploopt, dreigt de bouw van nieuwe woningen de komende jaren in te zakken. Prijzen voor koopwoningen gaan door het dak als gevolg van structureel prijsopdrijvend beleid. De prijs van een gemiddelde koopwoning is inmiddels meer dan drie ton, een record.

De afbraak van de volkshuisvesting als brede voorziening voor een groot deel van de bevolking is al decennia gaande maar is tijdens het ministerschap van Stef Blok in een stroomversnelling geraakt. Sociale huurwoningen moesten in de uitverkoop. Blok struinde hoogstpersoonlijk vastgoedbeurzen af om buitenlandse beleggers te verleiden sociale huurwoningen op te kopen. Voor mensen met een laag of middeninkomen is het mede daardoor flink lastiger geworden een betaalbare huurwoning te bemachtigen. De sociale huursector is verworden tot een stoelendans waarbij stoel na stoel weggetrokken wordt.

Kun je niet kopen en ook niet terecht in een sociale huurwoning, dan is er de vrije huurmarkt. Dat is een wilde westen waar speculanten kunnen vragen wat ze willen aan mensen die geen kant op kunnen, zeker in de populaire steden. 1800 euro voor een gehorig arbeiderswoninkje in een voormalige volksbuurt? Uiteraard. 700 euro voor een bezemkast? Doen we.