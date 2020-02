Heel Holland coacht en het helpt vaak weinig

Nederland telt momenteel 65.000 coaches. Dat is een verdubbeling in de afgelopen vijf jaar. Tv-programma Rambam publiceerde in januari de documentaire Heel Holland Coacht waarin ze de wildgroei en de gevolgen ervan in kaart brengen. Dit leverde behoorlijk schokkende beelden op van coaches die er, zeg maar gerust, gevaarlijke praktijken op na hielden. Uiteraard kiezen ze voor het programma de meest extreme gevallen, maar ik kan uit eigen ervaring beamen dat het niet al te veel moeite kost om die te vinden.

Een paar maanden geleden plaatste ik zelf een oproep op LinkedIn met de melding dat we op zoek zijn naar ervaren coaches. Binnen no-time had ik zoveel reacties dat ik de post offline heb gehaald. Na 5 uur reageren op alle reacties keek ik al niet meer op van de vraag of ik weleens op mijn blote voeten in de wei heb gestaan, omdat dat de ultieme oplossing zou zijn tegen stress.

LinkedIn is sowieso een kweekvijver voor de aspirant coach. Als ondernemer word je dagelijks wel benaderd door coaches met de belofte je te helpen je bedrijfsresultaten drastisch te vergroten of in ieder geval een topondernemer van je te maken. Vaak hebben ze zelf niet eens een bedrijf gerund of misschien hooguit een keer geluk gehad met een internetstart-up, maar ze ontfermen zich nu wel over de zakelijke capaciteiten van andere ondernemers. Zodoende wordt er ook in het bedrijfsleven inmiddels gewaarschuwd voor de wildgroei aan zelfbenoemde business coaches.

Ook qua coach-aanpak is er een enorme diversiteit. Zo zie je in de documentaire 'Nu verandert er langzaam iets' van Menna Laura Meijer uiteenlopende, op het eerste gezicht volstrekt mesjokke technieken om de deelnemer(s) tot inzichten te laten komen. Van boomklimmen, varkens masseren, schreeuwsessies en ayahuaska ceremonies tot aan een dame die je stresslevels verlaagd door je via Youtube te verzorgen, je haar virtueel kamt en je liefkozend toespreekt.

Een goeie coach heeft al die toeters en bellen in principe niet nodig, maar het kan uiteraard helpen bij de effectiviteit van je sessie. Ik ben zelf onlangs op mijn leiderschap skills gecoacht, diep in de jungle van Ghana. De extreme omstandigheden; heet, vochtig, muggen, fysiek zwaar, geen enkele faciliteiten en een team deelnemers dat elkaar nog niet kende, droegen allemaal bij aan de optimale setting om onze leiderschapskwaliteiten op de proef te stellen. Belangrijkste was echter de professionaliteit van het coachteam dat jaren ervaring heeft met het coachen van leiders in het bedrijfsleven en in het leger.

Over het algemeen kan je dan ook prima zelf bepalen wat wel bij je past en wat niet. Online vind je legio lijstjes en tips waar je op moet letten bij de selectie van de beste coach voor het juiste doel. Daarnaast zijn referenties van vrienden of collega’s nog altijd een goede bron van inspiratie.

Het probleem begint alleen op het moment dat je er liever niet meer met anderen over praat. Als je juist een coach nodig hebt omdat je er zelf niet meer uitkomt. Als de stress te hoog wordt of je psychische problemen ontwikkelt.

Gelijk aan het aantal burn-outs heeft ook het aantal specifieke stress en burn-out coaches de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Daar zitten ongetwijfeld kundige coaches tussen, maar als je het gevoel hebt dat je echt op het randje balanceert ga dan voor iemand met de juiste certificering en betrouwbare referenties.

Iemand die je als dat nodig is doorverwijst en die het verschil weet tussen te veel stress en depressie. Niet iemand die je die depressie nog eens extra aanpraat. In dat geval worden de autodidactische ervaringsdeskundigen, die met name professioneel zijn in het opstellen van de factuur, opeens een groot gevaar.