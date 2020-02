Arme wijken: de slechtste oplossingen liggen al klaar

De eerste reflex van bestuurders en politici is te schreeuwen voor het daadkrachtig aanpakken van deze nieuwe achterstandswijken. Ga weer goedkope woningen slopen en dure woningen terugbouwen, zoals vroeger. Een risicovolle strategie waar heel wat op aan te merken valt.

De uitdaging is allereerst vast te stellen wanneer de concentratie van achterstanden werkelijk problematisch is. Een betaalbare buurt waar huishoudens met een bescheiden inkomen kunnen prettig wonen is goud waard en moeten we koesteren. Ingrijpen in zulke buurten is pure geldverspilling en doorbreekt lokale sociale netwerken. Pas wanneer de leefbaarheid in buurten echt onder druk staat, is ingrijpen gerechtvaardigd. Dat is nog niet zo makkelijk vast te stellen, en doorgaans blijven de negatieve effecten van armoedeconcentraties gering.

Sensatiezuchtige media berichten bovendien al te graag over gettovorming, hoewel daar geen sprake van is. Stigmatisering van al gemarginaliseerde bevolkingsgroepen ligt dan op de loer. Die stigmatisering plaveit vervolgens de weg voor stevig ingrijpen en agressief gentrificatiebeleid (het aantrekken van inwoners met hogere inkomens, ten koste van inwoners met lagere inkomens).

De standaardoplossing heeft bovendien flinke bijeffecten en kan problemen uiteindelijk zelfs vergroten. Door sociale huurwoningen te vervangen door dure marktwoningen komen de sociale huurvoorraad en haar bewoners alleen maar meer in de verdrukking. Lage inkomens betalen de prijs voor sociale menging in de vorm van verminderde woonkansen. Er blijven simpelweg minder betaalbare woningen over, waar de achterstanden verder zullen toenemen.

Armoedeconcentraties worden niet opgelost, maar verschuiven zich enkel naar andere zwakke buurten. Een waterbedeffect. Stedelijk beleid nieuwe stijl zal zich daarom moeten richten op het verbeteren van de leefkwaliteit van de zittende bewoners, in plaats van hen weg te jagen. Investeer bijvoorbeeld in aantrekkelijke buurtvoorzieningen en sociale programma's.

Een interessante optie is daarnaast de sterkst gesegregeerde en minst besproken wijken van het land eindelijk eens aan te pakken: de door en door gesegregeerde villawijken waar de hoogste inkomens zich afzonderen. Daar ingrijpen is lastig – de grondprijzen liggen er hoog en je stuit op invloedrijk verzet – maar pakt ruimtelijke segregatie bij de bron aan.

Dit neemt allemaal niet weg dat sommige concentraties van achterstanden wel degelijk problematisch kunnen zijn. Het mengen van buurten sluit daarnaast aan op idealen van kansengelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Maar laat de zwakste mensen niet het slachtoffer worden van deze goede bedoelingen.