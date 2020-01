Spaar ze allemaal! De loonkloof-onzin-bingo

Vrouwen moeten beter onderhandelen. Vrouwen vinden salaris niet zo belangrijk. Vrouwen werken vaker parttime. De discussie over de loonkloof zorgt steeds weer voor hetzelfde rondje onzin-bingo - zoals toen onlangs de BBC een rechtszaak verloor van een vrouwelijke presentator die vond dat ze hetzelfde moest verdienen als haar mannelijke evenknie.

De rechter gaf haar gelijk, maar in de praatprogramma's waar het nieuws besproken werd, hoorde je weer dezelfde fabels die zouden verklaren waarom het volkomen redelijk zou zijn dat mannen in de regel nog altijd meer verdienen dan vrouwen voor hetzelfde werk. Daar moeten we maar eens mee afrekenen.

1. Er is helemaal geen loonkloof

Best hardnekkig is deze, ook al blijkt uit verschillende onderzoeken dat er wél een onverklaarbare loonkloof is tussen mannen en vrouwen - van het CBS en het College voor de Rechten van de Mens bijvoorbeeld.

Dat wordt bevestigd door organisaties die zelf de salarisstroken naast elkaar leggen. En nee, dan gaat het niet over het loonverschil tussen de ceo en de junior medewerker. Het gaat over verschil in loon terwijl er sprake is van vergelijkbare functies, ervaring en opleiding. Pensioenuitvoerder APG stelde bijvoorbeeld afgelopen jaar vast dat er in eigen huis een loonkloof was, waarop het salaris van 125 vrouwelijke medewerkers werd verhoogd.

2. Vrouwen moeten zelf meer salaris eisen

'Ik denk dat vrouwen gewoon niet zo goed onderhandelen' en 'je moet er als vrouw wel om vragen hè'. Er wordt wat af gespeculeerd over de onderhandeling-skills van vrouwen. Soms ook met een goed bedoelde empowerment-variant: 'Ik zou tegen vrouwen willen zeggen: kom voor jezelf op!'

Dat doen ze dus al. Vrouwen vragen net zo vaak als mannen om meer salaris, blijkt uit onderzoek. Maar ze krijgen het minder snel, waarover je meer leest in deze publicatie van Harvard Business Review en in dit stuk van NRC. In de wetenschap gaan vrouwen zelfs vaker dan mannen het gesprek aan over hun arbeidsvoorwaarden, blijkt uit dit onderzoek van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.

3. Vrouwen vinden salaris minder belangrijk, dus ja

Nou, nee. Bovendien: gelijke beloning is wettelijk geregeld. De mate waarin iemand de uitvoering van de wet relevant of van belang vindt, doet niet ter zake.

4. Er zijn toch gewoon salarisschalen, dus je kúnt vrouwen helemaal niet minder betalen dan mannen voor hetzelfde werk

Geloof het of niet, deze onnavolgbare verklaring komt met regelmaat langs. Je zou bijna vergeten dat een salarisschaal nogal wat verschillende treden heeft. Dus die mannelijke en die vrouwelijke medewerker kunnen met dat vergelijkbare werk en die vergelijkbare hoeveelheid ervaring en opleiding in dezelfde schaal zitten en toch niet hetzelfde verdienen.