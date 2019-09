Het Rijk verwaarloost doelbewust de Nederlandse volkshuisvesting

De sociale huursector werd tegelijkertijd vanaf eind jaren tachtig omgevormd van een brede voorziening tot een vangnet voor de allerlaagste inkomens. Als het ook maar even kan, moet je jezelf zien te redden op de markt.

De gevolgen voor de sociale huur zijn niet mals. Het aantal sociale huurwoningen neemt af, de ellenlange wachtlijsten nemen alleen maar toe. De sector wordt bovendien het domein van de allerarmste en meest kwetsbare bewoners. Had in 1990 slechts 12 procent van de corporatiehuurders een zeer laag inkomen (behorende tot de armste 20 procent van Nederland), daar was dat in 2015 opgelopen tot 45 procent.

Leefkwaliteit onder druk

Bijna een op de vijf huurders heeft moeite de maandelijkse huur te betalen en zit financieel klem, in 2009 was dat nog 9 procent en in 2002 slechts 5 procent. Een groeiend deel van de corporatiewoningen gaat naar kwetsbare mensen met een zorgbehoefte, met sociale of psychische problemen. In de buurten met de goedkoopste corporatiewoningen staat de leefkwaliteit flink onder druk.

De Rijksoverheid verwaarloost nu al decennia doelbewust de rijke Nederlandse traditie van volkshuisvesting. De verhuurderheffing staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een lange reeks politieke maatregelen – overigens zeker niet alleen gesteund door rechtse partijen – gericht op het beperken van de corporatiesector.

Het is hoog tijd dat we weer een positief en inspirerend verhaal over volkshuisvesting gaan vertellen, om tegenwicht te bieden aan de dominante ideologie van eigenwoningbezit.

Volkshuisvesting is iets om trots op te zijn!