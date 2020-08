Steunpakket 3.0 is nodig, maar niet elk bedrijf kan gered worden

Nederlandse sectoren worden verschillend geraakt door de coronacrisis. Er zijn zelfs branches die garen spinnen bij de omstandigheden, denk aan bouwmarkten, en individuele bedrijven die het juist goed doen.

Maar omzetdalingen zullen dit jaar de norm zijn, vooral voor sectoren die ingeperkt zijn door corona-maatregelen.

Een duidelijk voorbeeld is de horeca. In het vierde kwartaal, als de dagen korter worden, de terrassen leger en de capaciteit binnen nog beperkt is, kunnen restaurants, cateraars en cafés nog maar de helft tot twee derde minder omzet verwachten dan in 2019. Bijna veertig procent van de restaurants en cafés denkt de Kerst niet te halen.

Steun blijft nodig

Zonder nieuwe steun dreigt een golf van faillissementen en werkloosheid in de winter. Een neerwaartse economische spiraal met een grote vraaguitval is dan het gevolg. Dat moeten we voorkomen.

De vraag is daarom niet of nieuwe steun nodig is. En gelukkig ook niet of we het ons kunnen veroorloven. Door de negatieve staatsrente en relatief lage schuld zijn de gevolgen voor de overheidsfinanciën te overzien.

Bedrijven moeten ook veranderen

Het grote dilemma is hoe het steunpakket 3.0 vorm te geven. Toekomstbestendige bedrijven die straks weer hard nodig zijn, moeten in leven gehouden worden. Vooral als in die bedrijven veel menselijk kapitaal en kennis verzameld zijn die anders verloren zouden gaan.

Maar het is niet de bedoeling om bedrijven overeind te houden die zonder corona ook failliet waren gegaan. Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe meer de steun gericht moet zijn op voorbereiding op de toekomst in plaats van behoud van wat was.

Verandering hoort erbij

Ook voor de coronacrisis moesten bedrijven en werknemers zich aanpassen aan onder andere digitalisering, klimaatverandering, geopolitieke spanningen en Brexit. Bovendien komen veel veranderingen door de coronacrisis in een stroomversnelling.

We zullen dan straks ook deels andere bedrijven en banen nodig hebben (en door meer thuiswerken ook op andere locaties). Hoe kan het nieuwe steunpakket vraaguitval beperken en toch verandering aanmoedigen?