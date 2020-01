Groene consument tast in het duister

Vis of tofu?

Hetzelfde geldt voor je maaltijdkeuze. Kijk je naar de LCA van verschillende voedingsmiddelen, bijvoorbeeld zoals Blonk Consultants die presenteert, dan valt op dat plantaardige producten gemiddeld voor een lagere footprint zorgen. Maar ook dat sommige soorten vis minder carbonintensief zijn dan vegetarische burgers of tofu.

Wat duurzame maaltijdmissie nog lastiger maakt, is het feit dat deze cijfers gemiddelden zijn. Er kunnen enorme variaties ontstaan per specifiek product, afhankelijk van waar het vandaan komt en hoe het is gemaakt. Kijk bijvoorbeeld naar de internationale kijk van de WUR en Blonk Consultants op de productie van een stuk varkensvlees in Nederland. Of je het voer voor de varkens uit Europa of Noord-Amerika haalt, maakt heel veel uit voor de footprint vanwege de bijdrage van transport. Daarnaast hebben de twee continenten verschillende productiemethoden, wat natuurlijk ook weer effect heeft op de verschillende carbon footprints van het voer.

Eén centraal punt

Hoe kunnen welwillende consumenten nu de goede klimaatkeuzes maken? Meer kennis en transparantie over de carbon footprint zou welkom zijn. Het zou voor de consument handig zijn als al deze informatie beschikbaar is op een centraal punt. Maar eerst moeten de data over de carbon footprint op orde zijn en openbaar worden gemaakt. De overheid kan een belangrijke rol spelen door transparantie-eisen te stellen en te investeren in kennisontwikkeling en standaardisatie.

Tot die tijd is het een kwestie van gezond verstand en Nederlandse zuinigheid. De auto laten staan als je niet echt hoeft te reizen of de fiets pakken. En zuiniger omgaan met voedsel – mondiaal wordt een derde van al het voedsel verspild en 37 procent van die footprint is voor rekening van de consument.

Stel jezelf de volgende keer als je boodschappen doet dan ook de vraag: wat heb ik de komende dagen écht nodig?